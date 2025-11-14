Malatya'da zincirleme kazada 2 kişi öldü

- Malatya'da otomobil, tır ve belediye otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
- Cengiz Özen ve Ahmet Çelik olay yerinde hayatını kaybetti.
- Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Malatya'da Elazığ kara yolu Çamurlu Mahallesi mevkiinde S.Ç. idaresindeki otomobil, N.B. yönetimindeki otobüs ve Ö.T.'nin kullandığı tırın çarpıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
Sağlık ekipleri tarafından otomobilde yolcu olarak Cengiz Özen (27) ve Ahmet Çelik'in (30) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan S.Ç., M.Ç. ile N.B. ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.