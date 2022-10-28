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    Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

    Pütürge ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • 28.10.2022 - 22:54
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 23:30
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    Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

    AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.16'da merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

    Herhangi bir olumsuzluk yok

    Yerin 5.14 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili şu ana kadar gelen bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

    Elazığ'da da hissedildi

    Elazığ Valiliği, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve Elazığ'da da hissedilen depreme ilişkin açıklama yaptı.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "İlimizde de hissedilen deprem ile ilgili olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir."


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