Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Pütürge ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.16'da merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Herhangi bir olumsuzluk yok

Yerin 5.14 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili şu ana kadar gelen bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Elazığ'da da hissedildi

Elazığ Valiliği, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve Elazığ'da da hissedilen depreme ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde de hissedilen deprem ile ilgili olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir."