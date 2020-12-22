Malatya'daki arazi kavgasında 4 kişi silahla yaralandı

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada, tüfekler kullanıldı. Kavga esnasında 4 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde Malatya'da bulunan Bulgurlu Mahallesi'nde, akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tekme tokat kavgaya dönüşen tartışmada taraflar, daha sonra birbirlerine tüfeklerle ateş açtı.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Kenan Y., Ahmet Y. ve Mehmet Y. ile darbedilmesi sonucu yaralanan Gökhan Y., ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavilerine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Mahallede önlem alan ve inceleme yapan polis ekipleri ise kavgaya karışan kişilerin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.





























