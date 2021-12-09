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    Malatya'daki baba, yürüyemeyen kızını bisikletle okula taşıyor

    Yeşilyurt ilçesindeki baba yürümekte zorluk çeken kızını her sabah okula, bisikletiyle götürüyor.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 11:17
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    Malatya'daki baba, yürüyemeyen kızını bisikletle okula taşıyor

    Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan Suriyeli Bedran Hamed'in kızı Aya,küçük yaşta geçirdiği ameliyat nedeniyle yürümekte zorluk çekiyor.

    Bedran Hamed ise kızını, eğitimden geri kalmaması için, her sabah bisikletiyle okula götürüp getiriyor.

    "TEK BAŞINA YÜRÜYEMİYOR"

    Baba Bedran Hamed, “Kızımın ayaklarında sorun var tek başına yolda yürüyemiyor. Eğer akülü bir tekerlekli sandalye temin edilirse çocuğum kendisi de okula gidip gelebilir. Yetkililerden yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

    Malatya daki baba, yürüyemeyen kızını bisikletle okula taşıyor #1

    "SABAH SOĞUK VE YAĞMURLU OLUYOR"

    Aya Hamed ise, “Her sabah babam beni okula bisikletle getiriyor. Sabah soğuk ve yağmurlu oluyor, buradan yetkililere seslenmek istiyorum, tekerlekli sandalye istiyorum. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Benim gibi durumu iyi olmayan çocuklara ve ailelerine umut olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

    Malatya daki baba, yürüyemeyen kızını bisikletle okula taşıyor #2

    Malatya daki baba, yürüyemeyen kızını bisikletle okula taşıyor #3

    Malatya daki baba, yürüyemeyen kızını bisikletle okula taşıyor #4

    Malatya daki baba, yürüyemeyen kızını bisikletle okula taşıyor #5

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