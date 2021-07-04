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    Malatya'daki iki arkadaşın silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı

    İki arkadaş arasında çıkan kavganın ardından 19 yaşındaki B.K., bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 04.07.2021 - 09:09
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    Malatya'daki iki arkadaşın silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı

    Malatya'nın Battalgazi ilçesi'ne bağlı Hamidiye Mahallesi’nde arkadaş oldukları belirtilen B.K. ile F.T. arasında Antepli Sokak'ta tartışma çıktı.

    Yaşanan tartışmanın ardından F.T. tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu sağ bacağına isabet alan 19 yaşındaki B.K. yaralandı.

    YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralı şahıs kendi imkanlarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken, şüpheli F.T. otomobil ile bölgeden kaçarak uzaklaştı.

    TAHKİKAT SÜRÜYOR

    Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 1 adet tüfek kartuşu bulurken, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

    Malatya daki iki arkadaşın silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı #1

    Malatya daki iki arkadaşın silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı #2

    Malatya daki iki arkadaşın silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı #3

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