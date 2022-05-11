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    Malatya'daki kadın zincirleme kazada ölümden döndü

    Dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ölümden dönen sürücü kazanın etkisiyle büyük korku yaşadı.Yaralanan 1 yolcu ise hastaneye kaldırıldı.
    • 11.05.2022 - 12:18
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    Malatya'daki kadın zincirleme kazada ölümden döndü

    Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi’nde B.K. idaresindeki hafif ticari araç ile Y.B. yönetimindeki araç Mıhlıdut Caddesi üzerinde çarpıştı.

    Çarpışmanın şiddeti ile savrulan araçlar park ettiği otomobilinden inmek üzere olan kadının sürücünün aracı ile park halindeki arabaya çarptı.

    1 yolcu yaralandı

    İHA'nın haberine göre; kazada saniyelerle ölümden dönen kadın sürücü şoke olurken, D.E. isimli bir yolcu yaralandı.

    Ölümden döndü

    Kaza nedeniyle korku yaşayan ve şoka giren kadın, dakikalarca ayakta durarak, sessizce olan biteni izledi.

    Bir süre sonra Çevredeki vatandaşların getirdiği tabureye oturan kadın, kendine gelmeye çalıştı.

    Sorulan sorulara bile cevap vermekte zorlanan kadın, olay yerine gelen eşinin de desteği ile kendisine geldi.

    Yaralı tedaviye alındı

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlilerinin sevk edildiği kazada yaralı D.E. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

    Malatya daki kadın zincirleme kazada ölümden döndü #1

    Malatya daki kadın zincirleme kazada ölümden döndü #2

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