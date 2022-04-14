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    Malatya'daki mahallenin su pompalarını çaldılar

    Yarımcahan Mahallesi'ndeki kayısı bahçelerinde bulunan su pompaları çalınan üretici Eyüp Atay "Yenisine 30 bin lira dediler, alacak gücümüz yok" dedi.
    • 14.04.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 12:35
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    Malatya'daki mahallenin su pompalarını çaldılar

    Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Yarımcahan Mahallesi’nde, bir hafta içinde iki üreticinin kayısı bahçelerini suladıkları su pompaları çalındı.

    Mahalleye dadanan hırsızlar su pompalarını çaldı

    Su pompası çalınan üretici Eyüp Atay, yaşanan hırsızlık olayının ardından Battalgazi Jandarma Komutanlığı'na başvuruda bulunduğunu kaydetti.

    "Yenisine 30 bin lira dediler, alacak gücümüz yok"

    Hırsızlarla başlarının dertte olduğunu anlatan Atay, "Bizim sulama pompamız geçtiğimiz hafta çalındı. Bizler hırsızlar için gerekli başvurularımızı yaptık. Bu hafta da komşumuzun su pompasını çaldılar. Burada pompaları bulunan üretici arkadaşlar geceleri, kendi pompaları çalınmasın diye nöbet tutmaya başladılar. Biz yeni pompa almak için sorduk, bizlere 30 bin lira dediler. Yeni pompa alacak gücümüz yok. Alırsak tekrar çalınacak diye şimdiden kara kara düşünmeye başladık." ifadelerini kullandı.

    Malatya daki mahallenin su pompalarını çaldılar #1

    Malatya daki mahallenin su pompalarını çaldılar #2

    Malatya daki mahallenin su pompalarını çaldılar #3


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