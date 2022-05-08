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    Malatya'daki öfkeli adam kendine kezzapla zarar vermek istedi

    Eşinin ayrılma isteğine öfkelenip, kezzap ve kesici aletle kendine zarar vermek isteyen adam, polisler tarafından etkisiz hale getirildi.
    • 08.05.2022 - 15:09
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    Malatya'daki öfkeli adam kendine kezzapla zarar vermek istedi

    Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bir sitede yaşayan F.A. eşinin kendisinden ayrılmak istediğini ileri sürerek, site bahçe kapısı önünde plastik şişe içerisinde bulunan kezzap ve kesici aletle kendine zarar vermeye kalkıştı.

    Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler şahsı ikna etmek için uzun bir süre dil döktü.

    Polis, copla vurarak etkisiz hale getirdi

    Polis ekiplerinin tüm çabalarına rağmen bulunduğu yerden ayrılmayan şahsın bir anlık dalgınlığından yararlanan bir polis memuru, F.A.'nın elindeki materyallere copla vurarak şahsı etkisiz hale getirdi.

    Hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre; polis ekipleri gözetiminde bölgede hazır bekletilen ambulansa alınan F.A., sağlık kontrolü için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, yaklaşık bir buçuk saat süren olayı bazı vatandaşlar film seyreder gibi izledi.

    Malatya daki öfkeli adam kendine kezzapla zarar vermek istedi #1

    Malatya daki öfkeli adam kendine kezzapla zarar vermek istedi #2

    Malatya daki öfkeli adam kendine kezzapla zarar vermek istedi #3


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