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    Malatya'daki operasyonda 31 bin 750 kök kenevir ele geçirildi

    Jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 bin 750 kök kenevir ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 09.06.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 12:48
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    Malatya'daki operasyonda 31 bin 750 kök kenevir ele geçirildi

    Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları devam ediyor.

    Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçe Yeşilyurt'a bağlı Gözene Mahallesi'ndeki 3 bölgede kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

    31 BİN 750 KÖK KENEVİR YAKALANDI

    Jandarma ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 31 bin 750 kök kenevir ele geçirildi.

    3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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    Malatya daki operasyonda 31 bin 750 kök kenevir ele geçirildi #2

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