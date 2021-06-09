- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Malatya'daki operasyonda 31 bin 750 kök kenevir ele geçirildi
Malatya'daki operasyonda 31 bin 750 kök kenevir ele geçirildi
Jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 bin 750 kök kenevir ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 09.06.2021 - 12:47
- Güncelleme : 09.06.2021 - 12:48
Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçe Yeşilyurt'a bağlı Gözene Mahallesi'ndeki 3 bölgede kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
31 BİN 750 KÖK KENEVİR YAKALANDI
Jandarma ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 31 bin 750 kök kenevir ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.