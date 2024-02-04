Malatyalı çift depremde yapamadıkları nişanı 1 yıl sonra gerçekleştirdi Deprem nedeniyle sözleştikleri tarihte nişan yapamayan çift, asrın felaketinden bir yıl sonra hayallerine kavuştu. Depremden etkilenen çift, "Depremden sonra 7 ay boyunca Malatya'ya gelemedik, köyde kaldık" dedi.

İHA

6 Şubat depreminin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen yaraları sarılmaya devam ediyor..

Binlerce insanın hayatını kaybettiği, yüzlerce evin yerle bir olduğu depremin üzerinden neredeyse bir yıl geçti.

Depremden 1 yıl sonra nişan yaptılar

Yaşanan felaket öncesi nişan için sözleşen Malatyalı çift Harun Can ile Rabia Mırtoğlu’nun nişan töreni 1 yıl sonra yapıldı.

O süreçte herkes gibi zor bir süreç yaşayan çiftin hayalini ise depremin yıl dönümünde bir organizasyon firması gerçekleştirdi.

Deprem nedeniyle nişanı ertelediler

Harun Can, depremin yaşandığı gün nişan için sözleştiklerini ancak felaket ile birlikte töreni ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, “Malatya’mız depremde ağır hasar aldı. Bu nedenle nişanı ertelemek zorunda kaldık. Nişan yapmaya karar verdiğimizde ise Malatya’da özel organizasyon firması bize sürpriz yaparak hediye ettiler, kendilerine teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

"Depremden sonra 7 ay boyunca Malatya’ya gelmedik, köyde kaldık"

Depreme Akpınar Caddesinde yakalandığını belirten Rabia Mırtoğlu ise “6 Şubat depremine bizde evde yakalandık Çok korktuk, Allah bir daha böyle depremleri milletimize göstermesin. Depremden sonra 7 ay boyunca Malatya’ya gelmedik, köyde kaldık.” ifadelerine yer verdi.

Genç çift, asrın felaketinden yaklaşık 1 yıl sonra nişan organizasyonunu ücretsiz yapan firmaya teşekkür etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)