Malatyalı esnaftan Ekrem İmamoğlu’nun ‘gariban’ sözüne tepki

Kanal İstanbul’a yönelik açıklamalarında esnaf ile arasında geçen konuşmayı anlatan İmamoğlu, esnaf için gariban kelimesini kullandı. Malatyalı esnaf, tepki olarak İmamoğlu’na kayısı gönderdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Malatya’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyareti sırasında bir vatandaş yanına gelerek, “Kanal İstanbul yapılacak mı?” sorusunu sordu.

İkili arasında geçen muhabbettin üzerinden geçen kısa sürenin ardından İmamoğlu, katıldığı bir toplantıda esnafla arasında geçen diyaloğa yer verdi.

Konuşmasına kendisine soru soran esnaf için ‘gariban’ kelimesini zikreden İmamoğlu’na tepki gecikmedi.

Malatyalı esnaf İrfan Yılmaz, İmamoğlu'na tepki olarak hediyelik kayısı gönderdi.

Kayısı paketini kargo şirketine veren Yılmaz pakete, “Malatyalı garibanın hediyesidir afiyet olsun.” diye not bıraktı.

“BAŞ MUHATAP OLDUĞU İÇİN SORUYU YÖNELTTİM”

Yaşananları anlatan Yılmaz, şu sözleri kaydetti:

“Ben sadece kendisine Kanal İstanbul yapılacak mı yapılmayacak mı diye bir soru yönelttim. Çünkü bu Türkiye’nin merak ettiği bir konu. Kendisi de baş muhatap olduğu için bu soruyu yönelttim. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na kayısıyı soramam. Kendisi bana ‘hayır yapılmayacak’ dedi.





“SENİ KANDIRMIŞLAR DEDİ”

Neden diye sorunca ‘kötü bir şey’ dedi. 'Oradan bize para gelecek' dedim. 'Seni kandırmışlar' dedi. Ben para gelecek derken ülkemizin geleceğini kastetmiştim.

“SÖYLEMEDİĞİM CÜMLELERİ KULLANMIŞ”

Başka programda ‘Bu garibana para gelecekmiş, kandırmışlar’ diye algı yaptı. Söylemediğim cümleleri kullanmış.

Garibanım demedim. Siyasi görüşümü söylemedim. Zaten aramızda kısa bir diyalog geçti. Sadece Kanal İstanbul’un durumunu sordum.

“DÜRÜST OLUN”

Kayısı bahçem var. Dükkanım var, manavım var. Çok şükür durumumuz iyi. Yanımızda 15 kişi çalışıyor. 15 kişinin ekmek yemelerine Allah’tan sonra sebep oluyoruz.

Ben başkanın hakkımda yaptığı konuşmayı izleyince kendime acıdım. Buradan bütün siyasilere sesleniyorum. Hizmet edin, algı yapmayın. Halkın içinde olun çözüm bulun ve dürüst olun.

“GARİBANDAN TAZE KAYISI”

Buradan Ekrem İmamoğlu’na Malatyalı garibandan taze kayısı hediye ediyorum. Hakkım helal olsun. İstanbul’a gidince de kendisini ziyaret edeceğim.”