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Malatyalılar ve Adıyamanlılar arasında 'sınır' kavgası

Malatyalılar ve Adıyamanlılar arasında 'sınır' kavgası

Kurucaova Mahallesi'ndeki yaylada, bölgenin kendi sınırlarında olduğunu iddia eden Adıyamanlılar ile Malatyalılar arasında kavga çıktı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, kavganın büyümesini önledi.