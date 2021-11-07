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    Malatyalılar ve Adıyamanlılar arasında 'sınır' kavgası

    Kurucaova Mahallesi'ndeki yaylada, bölgenin kendi sınırlarında olduğunu iddia eden Adıyamanlılar ile Malatyalılar arasında kavga çıktı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, kavganın büyümesini önledi.
    • DHA
    • 07.11.2021 - 17:08
    • Güncelleme : 07.11.2021 - 17:28
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    Malatyalılar ve Adıyamanlılar arasında 'sınır' kavgası

    Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi ve Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, sınır nedeniyle kavga etti.

    Yıllardır süren sınır gerginliği ve kavgası nedeniyle, her iki kente bağlı mahalleli dağda nöbet tuttu.

    Son çıkan kavga su yüzünden olurken, olaya jandarma ekipleri müdahale etti.

    SU TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNDÜ

    Kurucaovalılar tarafından kullanılan suyu Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayanlar, Adıyaman'a bağlamak isteyince gergin anlar yaşandı. Yüzlerce Kurucaovalı dağa çıkarak, sularını vermek istemedi.

    Bölgeye gelen jandarma ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı insansız hava araçları kaldırarak bölgede incelemelerde bulundu. Jandarma kalabalığı dağtırarak, gerginlik büyümeden önledi.

    Malatyalılar ve Adıyamanlılar arasında 'sınır' kavgası VİDEO

    Malatyalılar ve Adıyamanlılar arasında sınır kavgası #1

    Malatyalılar ve Adıyamanlılar arasında sınır kavgası #2

    Malatyalılar ve Adıyamanlılar arasında sınır kavgası #3

    Malatyalılar ve Adıyamanlılar arasında sınır kavgası #4

    Malatyalılar ve Adıyamanlılar arasında sınır kavgası #5

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