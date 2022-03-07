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    Malatyalılar yağ stokları azalıyor iddiasına tepki gösterdi

    Sıvı yağ stoklarının azaldığı iddialarına tepki gösteren Malatyalılar, bu söylentinin bir dayanağı olmadığını ve halk arasında yayılan bir bilgi kirliliği olduğunu savundu.
    • İHA
    • 07.03.2022 - 17:17
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    Malatyalılar yağ stokları azalıyor iddiasına tepki gösterdi

    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat nedeniyle yağ fiyatlarının yükseleceğine dair sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine harekete geçildi.

    81 ilde denetimler gerçekleştirilirken, yağ stoklarıyla ilgili Malatyalılara da soru soruldu.

    Malatya’da zincir marketlerin yağ tedariği konusunda zorlandığı iddialarına bir market zincirine bağlı şubelerde alışveriş yapan vatandaşlardan tokat gibi cevap geldi.

    UYGUN FİYATA ALMAYA DEVAM ETTİKLERİNİ SÖYLEDİLER

    Malatya’da sıvı yağ arzında herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını belirten vatandaşlar market zincirine bağlı tüm şubelerde uygun fiyatlara sıvı yağlara ulaşabildiklerini belirterek yalan yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya çalışanlara tepki gösterdi.

    Malatyalılar yağ stokları azalıyor iddiasına tepki gösterdi #1

    DENETİMLER SÜRÜYOR

    Öte yandan, belediye ekiplerinin kent genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerde denetimlerini sürdüğü bildirildi.

    Malatyalılar yağ stokları azalıyor iddiasına tepki gösterdi #2

    Malatyalılar yağ stokları azalıyor iddiasına tepki gösterdi #3


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