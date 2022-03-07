- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Malatyalılar yağ stokları azalıyor iddiasına tepki gösterdi
Malatyalılar yağ stokları azalıyor iddiasına tepki gösterdi
- İHA
- 07.03.2022 - 17:17
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat nedeniyle yağ fiyatlarının yükseleceğine dair sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine harekete geçildi.
81 ilde denetimler gerçekleştirilirken, yağ stoklarıyla ilgili Malatyalılara da soru soruldu.
Malatya’da zincir marketlerin yağ tedariği konusunda zorlandığı iddialarına bir market zincirine bağlı şubelerde alışveriş yapan vatandaşlardan tokat gibi cevap geldi.
UYGUN FİYATA ALMAYA DEVAM ETTİKLERİNİ SÖYLEDİLER
Malatya’da sıvı yağ arzında herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını belirten vatandaşlar market zincirine bağlı tüm şubelerde uygun fiyatlara sıvı yağlara ulaşabildiklerini belirterek yalan yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya çalışanlara tepki gösterdi.
DENETİMLER SÜRÜYOR
Öte yandan, belediye ekiplerinin kent genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerde denetimlerini sürdüğü bildirildi.