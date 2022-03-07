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Malatyalılar yağ stokları azalıyor iddiasına tepki gösterdi

Malatyalılar yağ stokları azalıyor iddiasına tepki gösterdi

Sıvı yağ stoklarının azaldığı iddialarına tepki gösteren Malatyalılar, bu söylentinin bir dayanağı olmadığını ve halk arasında yayılan bir bilgi kirliliği olduğunu savundu.