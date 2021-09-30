Malatya'da ışığa aldırmayan sürücü motosiklete feci şekilde çarptı

Malatya'da hafif ticari araç, sürücüsünün trafik kurallarını ihlal etmesi sonucu motosiklet ile çarpıştı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi, Tüvtürk Kavşağı'nda korkunç bir kaza meydana geldi.

Yanan kırmızı ışığa aldırmadan yola devam eden E.T. idaresindeki hafif ticari araç, kavşaktan dönüş yapmakta olan H.B. şoförlüğündeki motosiklete arkadan çarptı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde ışığa aldırmayan sürücü motosiklete feci şekilde çarptı VİDEO

Adeta havaya savrulan motosiklet sürücüsünün dehşete düşüren görüntüleri, güvenlik kameralarına yansıdı.

İncelenen görüntülerin ardından, araç sürüsünün yanmakta olan ışığı bekleyen diğer araçları görmezden gelerek yola devam ettiği bir kez daha teyit edildi.

Motosikletli sürücünün havaya savrulduğu feci anlar, görenleri şoka uğrattı.









