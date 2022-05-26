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    Maltepe Belediyesi’nde rüşvet operasyonu: Hakim karşısına çıkacaklar

    Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Maltepe Belediyesi personellerinin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
    • 26.05.2022 - 10:13
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    Maltepe Belediyesi’nde rüşvet operasyonu: Hakim karşısına çıkacaklar

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 20 Mayıs'ta Maltepe Belediyesi'nden üst düzey yöneticiler ile zabıtaların da aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek', 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenledi.

    Başkan yardımcıları da gözaltına alındı

    Operasyonda 18 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

    Gözaltına alınanlar arasında Maltepe eski Belediye Başkan Yardımcıları Haydar B. ile Melih M., eski Zabıta Müdürü Ahmet İ., mevcut Zabıta Müdürü Ahmet Ziyaeddin İ. ve Maltepe eski Tapu Müdürü Yılmaz C.'nin de bulunduğu öğrenildi.

    Maltepe Belediyesi’nde rüşvet operasyonu: Hakim karşısına çıkacaklar #1

    Müdürlük makamını kullandılar

    Şüphelilerden Haydar B.'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tasarım işleri müdürü, Melih M.'nin Maltepe Belediyesi'nde medya müdürü, Yılmaz C.'nin ise Zeytinburnu tabu müdürü olarak görev yaptığı kaydedildi.

    Operasyonun devamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

    Maltepe Belediyesi’nde rüşvet operasyonu: Hakim karşısına çıkacaklar #2

    Adliyeye sevk edildiler

    Gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    DHA’nın haberine göre şüpheliler bu sabah sağlık kontrolünden geçtikten sonra adliyeye sevk edildi.

    Maltepe Belediyesi’nde rüşvet operasyonu: Hakim karşısına çıkacaklar #3

    Maltepe Belediyesi’nde rüşvet operasyonu: Hakim karşısına çıkacaklar #4


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