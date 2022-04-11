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    Maltepe magandasına 22 bin lira ceza

    Maltepe magandasına 22 bin lira ceza

    İçerisinde bir bebeğin bulunduğu aracın aynasını kıran ve kadın sürücüye hakaret eden magandanın cezası belli oldu. Ehliyetine 2 ay el konulan magandaya, 22 bin 288 TL para cezası kesildi.
    • 11.04.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 18:07
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    İstanbul Maltepe’de 34 UTK 80 plakalı aracın sahibi Utkucan K., aynı istikamette seyir halinde olan Ş.A. isimli kadın sürücünün kullandığı araç ile yol verme tartışmasına girdi.

    Bebeğiyle aracında ilerleyen kadını sıkıştıran Utkucan K., camdan çıkarak o aracın aynasını kırdı.

    Bebeği ağlamaya başlayan kadın sürücü, o anları kameraya kaydetti.

    Maganda gözaltına alındı

    Görüntüler, hızlıca yayılınca polis de harekete geçti.

    Saldırgan sürücü, emniyet ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

    Maltepe'de arabada bebeği olan kadın sürücüye saldıran maganda kamerada VİDEO

    “Şerefsizim inat ettim”

    Polisteki ifadesi ortaya çıkan Utkucan K.'nin “Araçtaki kadın sürücü 'Şerefsizim inat ettim, yol vermeyeceğim, geçemeyeceksin' dedi. Ben de bu lafına kızdım, aracımla önüne geçtim. Bunun üzerine kendisi aracıyla benim aracımın sol yan kısımlarına çarptı ve durdu. Ben de bunun üzerine aynasını kırdım.” dediği öğrenildi.

    Maltepe magandasına 22 bin lira ceza #1

    Maltepe magandasına verilen ceza belli oldu

    İHA'nın haberine göre; kadın sürücünün aracına saldıran ve aynasını kırdıktan sonra hakaretler eden magandaya, 22 bin 288 TL para cezası kesildi.

    Ayrıca 60 gün süreyle ehliyetine el konuldu.

    Maltepe magandasına 22 bin lira ceza #2

    Maltepe magandasına 22 bin lira ceza #3

    Maltepe magandasına 22 bin lira ceza #4


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