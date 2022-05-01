Maltepe'de 1 Mayıs miting alanında LGBT gerginliği

1 Mayıs'ın kutlanacağı Maltepe miting alanına girmek isteyen LGBTİ+ üyeleri, çantasını kontrol etmek isteyen polislere gerginlik yaşattı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlamaların yasaklanmasına rağmen eylem yapmaya çalışan kişiler polis tarafından engelleniyor.

İstanbul Maltepe'de bulunan Marmaray ile İdealtepe istasyonunda inen bir grup LGBTİ+ üyesi, kurulan polis kontrol noktasından geçerken çantalarının aranmasına karşı çıktı.

Polislere karşı çıktılar

Üyeler ile polis arasında uzun süren tartışmaların ardından LGBTİ+ üyelerinin çantalarındaki pankartların kontrol edilmesi üzerine alana giriş yaptı.













