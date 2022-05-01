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- Maltepe'de 1 Mayıs miting alanında LGBT gerginliği
Maltepe'de 1 Mayıs miting alanında LGBT gerginliği
1 Mayıs'ın kutlanacağı Maltepe miting alanına girmek isteyen LGBTİ+ üyeleri, çantasını kontrol etmek isteyen polislere gerginlik yaşattı.
- 01.05.2022 - 13:11
- Güncelleme : 01.05.2022 - 13:16
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlamaların yasaklanmasına rağmen eylem yapmaya çalışan kişiler polis tarafından engelleniyor.
İstanbul Maltepe'de bulunan Marmaray ile İdealtepe istasyonunda inen bir grup LGBTİ+ üyesi, kurulan polis kontrol noktasından geçerken çantalarının aranmasına karşı çıktı.
Polislere karşı çıktılar
Üyeler ile polis arasında uzun süren tartışmaların ardından LGBTİ+ üyelerinin çantalarındaki pankartların kontrol edilmesi üzerine alana giriş yaptı.