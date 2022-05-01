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    Maltepe'de 1 Mayıs miting alanında LGBT gerginliği

    1 Mayıs'ın kutlanacağı Maltepe miting alanına girmek isteyen LGBTİ+ üyeleri, çantasını kontrol etmek isteyen polislere gerginlik yaşattı.
    • 01.05.2022 - 13:11
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 13:16
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    Maltepe'de 1 Mayıs miting alanında LGBT gerginliği

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlamaların yasaklanmasına rağmen eylem yapmaya çalışan kişiler polis tarafından engelleniyor.

    İstanbul Maltepe'de bulunan Marmaray ile İdealtepe istasyonunda inen bir grup LGBTİ+ üyesi, kurulan polis kontrol noktasından geçerken çantalarının aranmasına karşı çıktı.

    Polislere karşı çıktılar

    Üyeler ile polis arasında uzun süren tartışmaların ardından LGBTİ+ üyelerinin çantalarındaki pankartların kontrol edilmesi üzerine alana giriş yaptı.

    Maltepe de 1 Mayıs miting alanında LGBT gerginliği #1

    Maltepe de 1 Mayıs miting alanında LGBT gerginliği #2

    Maltepe de 1 Mayıs miting alanında LGBT gerginliği #3

    Maltepe de 1 Mayıs miting alanında LGBT gerginliği #4


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