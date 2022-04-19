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    Maltepe'de 11 yaşındaki kızına araç kullandıran babaya ceza

    Trafikte ilerleyen kız çocuğu ve yanındaki yetişkin, vatandaşların dikkatini çekmişti. Ekiplerce plaka tespit edilerek bulunan küçük sürücünün babasına 3 bin 674 lira ceza kesildi.
    • 19.04.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 11:31
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    Maltepe'de 11 yaşındaki kızına araç kullandıran babaya ceza

    Geçtiğimiz cuma günü Maltepe'nin İstiklal Caddesi'nde trafiğe çıkan kız çocuğu, yanında oturan yetişkin birisiyle ile araç kullanarak düğer sürücülerin dikkatini çekmişti.

    Kız çocuğunun araç kullandığı anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilmişti.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçerek görüntülerden aracının plakasını tespit etti.

    11 yaşında olduğu öğrenildi

    Yapılan çalışmalarda 34 RLT 54 plakalı aracı kullanan kişinin 2011 doğumlu H.D. olduğu, aracı kullandığı sırada yanında bulunan kişinin babası Mustafa D. olduğu belirlendi.

    Maltepe'de 12 yaşlarındaki çocuk trafiğe çıktı

    Ehliyetsiz araç kullandırmaktan babaya 3 bin 674 lira ceza

    DHA'nın haberine göre, sürücü H.D.’ye yaşı küçük olduğundan cezai işlem uygulanmadı, aracın sahibi babası Mustafa D.’ye ‘Sürücü belgesiz araç kullanılmasına izin vermek’ suçundan 3 bin 674 lira ceza kesildi.

    Maltepe'de 11 yaşındaki kızına araç kullandıran babaya ceza ViDEO

    Maltepe de 11 yaşındaki kızına araç kullandıran babaya ceza #1


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