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    Maltepe'de 12 yaşlarındaki çocuk trafiğe çıktı

    Caddede ilerleyen sürücüler, kırmızı araç içerisindeki çocuk şoförü fark edince şaşkına döndü. Hayrete düşüren anlar kayda alındı.
    • 15.04.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 10:49
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    Maltepe'de 12 yaşlarındaki çocuk trafiğe çıktı

    İstanbul Maltepe'nin İstiklal Caddesi üzerinde ilerleyen sürücüler akılalmaz bir olayla karşılaştı.

    Trafikte ilerleyen kırmızı bir araç içerisinde, ilerleyen kız çocuğu görenleri şaşkına çevirdi.

    O anlar kamerada

    11-12 yaşlarında olduğu değerlendirilen kız çocuğunu görüp, yüreği ağzına gelen vatanşlar o anları kayıt altına aldı.

    İHA'da yer alan bilgiye göre, alınan kayıtta çocuk şoförün yanında bir de yetişkin olduğu tespit edildi.

    Araç ilerlemeye devam etti

    Sürücüleri şaşına çeviren çocuk sürücünün kullandığı otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.

    Maltepe'de 12 yaşlarındaki çocuk trafiğe çıktı ViDEO

    Maltepe de 12 yaşlarındaki çocuk trafiğe çıktı #1

    Maltepe de 12 yaşlarındaki çocuk trafiğe çıktı #2

    Maltepe de 12 yaşlarındaki çocuk trafiğe çıktı #3


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