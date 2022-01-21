Maltepe'de 14 yaşındaki kız aracın altında kaldı

Sürücüsünün geri geri kullandığı araç, kaldırımda bekleyen bir kızı metrelerce sürükledi.Ağır yaralanan kız ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma alındı.

İstanbul'un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi'nde sürücüsü Bilal Mank (27)'in geri geri kullandığı börekçiye ait hafif ticari araç, kaldırıma çıktı.

Araç, doktordan çıkıp kaldırımda babasını bekleyen 14 yaşındaki Zeynep Yüsra Karahan'a çarptı. 14 yaşındaki kızın aracın altında kaldığını görenler hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

14 YAŞINDAKİ KIZ ARACIN ALTINDA KALDI

İtfaiye ekipleri aracın altında kalan kızı kurtardı. Zeynep Yüsra Karahan ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü Bilal Mank ise gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü.

Zeynep Yüsra Karahan'ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"KABURGALARI KIRILMIŞ, ŞU ANDA YOĞUN BAKIMDA"

Kazayı gören kuaför Murathan Yazar, "Yan tarafta börekçi var. Normalde kaldırıma çıkması yasak araçların. Buraya sürekli siparişe geliyorlar. Börek getirmişti her zamanki gibi. Karşı markete giren babasını bekliyordu. Börekleri bırakacaktı, birden geri geri çıkarken en az 5-6 metre arabanın altında sürüklendi. Şükran abla burada oturuyordu. Birden bağrışmayla biz de dışarı çıktık. Çıktığımızda manzara kötüydü. Kızcağız arabanın altında kalmıştı. Babası geldi, herkes toplandı. Kız birden inlemeye, ağlamaya başladı. Orada hiç kimse bir şey yapamadı. Ambulansı aradık. Hastaneye kaldırdılar. Öğrendiğimiz kadarıyla şu anda yoğun bakımda, kaburgaları falan kırılmış. Diğerini de en son polisler aldı götürdü. Büyük bir ihtimal nezarettedir yani öyle tahmin ediyorum" dedi.

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Sürücü Bilal Mank çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





