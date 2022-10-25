Maltepe'de 4 kadının organize hırsızlık oyunu

Giyim mağazasına gelen 4 kadın, organize bir şekilde hırsızlık yaptı. 2 kişi dükkan sahibini sözlü olarak oyalarken diğer 2 kadın işe koyulup kıyafetleri çaldı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen olaydai bir giyim mağazasına müşteri kılığıyla gelen 4 kadın şüphelii mağazaki ürünleri incelemeye başladı.

Şüphelilerden 2’si, işletme sahibini oyalayarak ürünlerin fiyatlarını sordu.

Organize hırsızlık yaparak kıyafet çaldılar

Dükkân girişinde bulunan ürünleri inceleyen diğer 2 kadın, arkadaşlarının dükkân sahibini oyaladığını gördü ve dalgınlığından faydalanıp mağaza rafında bulunan kıyafetleri hızlıca çalarak iş yerinden çıkıp gözden kayboldu.

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

Hırsızların olay anındaki görüntüleri kamerlara yansırken, mağaza sahibi geçtiğimiz aylarda da bir hırsızlık olayının başına geldiğini belirtti ve toplamda 4 bin lira değerinde ürününün çalındığını belirtti.





"Bu tarz hırsızlık olayını toplamda 5 kez yaşadım"



Mağaza yaşanan hırsızlık olayı hakkında konuşan işletme sahibi Cuma Serçek,

“Şahıslar 4 kişi geldi. İçlerinden 2 kişi ürün sorma bahanesiyle beni arka bölümdeki raflara yönlendirdi. Onlar beni orada oyalarken diğerleri de kıyafeti çalarak çıkmış. Bu tarz hırsızlık olayını toplamda 5 kez yaşadım. 4 bin liraya yakın zararımız oldu.” dedi.