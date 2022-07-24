Hafif ticari araç sürücüsü, caddeye çıktığı anda seyir halindeki bir başka ticari araca çarptı. Kaza sonucunda toplamda 6 araçta hasar belirlenirken yaşanan anlar kayda alındı.

İstanbul Maltepe'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde gece saatlerinde kaza yaşandı.

İddiaya göre; Caner M. yönetimindeki 34 MG 9431 plakalı hafif ticari araç, Ergenekon Sokak'ta caddeye çıktığı sırada seyir halindeki başka bir hafif ticari araca çarptı.

1 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle caddede ilerleyen hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada caddede ilerleyen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralanırken toplamda 6 araç zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Maltepe'de 6 aracın hasar aldığı kaza kamerada VİDEO

"İki aracımda da hasar var"

Kazada park halindeki 2 aracı hasar gören Erdal Karayel, "Siyah bir araç aşağıdan gelen bir aracın orta kısmından vurmuş. Vurduktan sonra buradaki park halindeki 4 araca çarptı. Araçlarda hasar var. 2 aracım var burada. İkisinde de hasar var. Adam da vurduktan sonra kaçmış. Yanında da bayanlar varmış. Taksiye binip kaçmışlar. Bir hafif yaralı vardı. Burada bu tür kazalar oluyor. Önlem alınması gerekiyor" dedi.