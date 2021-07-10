Maltepe’de 9 yıllık eşini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

9 yıllık eşi Deniz F.'yi defalarca bıçaklayan Ümit F. adliyeye sevk edilirken, eşi olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul'un Maltepe ilçesi, İdealtepe Mahallesi'nde yaşayan Ümit F. ve eşi Deniz F.'nin arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavga dönerken Ümit F., mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı.

TAHİLSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Eşini defalarca bıçaklayan saldırgan koca, olay yerinden kaçarken eşi Deniz F. ise hayatını kaybetti.



Olayı duyan komşularının ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, saldırgan kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırganın aracıyla kaçtığını tespit eden polis ekipleri, kısa sürede Ümit F.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ümit F.’nin olayda kullandığı bıçağı araçtan attığı tespit edildi. Zanlının gösterdiği yerde yapılan aramada, olayla kullanılan bıçak bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı, adliyeye sevk edildi.

Olaydan sonra kaçış anları kameralara yansıyan şahsın, karsının kendisini aldattığını düşündüğünü söylediği öğrenildi.







BOŞANMAKTAN VAZGEÇTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Öte yandan Deniz F.’nin daha önce polise de şikayet ettiği kocası Ümit F. ile yakınlarının araya girmesiyle boşanmaktan vazgeçtiği öğrenildi.



