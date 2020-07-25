Abla ile kardeş arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen anne, bıçakla kolundan yaralandı. Yaralı anne tedavi edilirken, şüpheli kardeş gözaltına alındı.

İstanbul Maltepe’de abla kardeş arasında kavga çıktı.

Sabah saat 07:30 sıralarında Ataman Caddesi Fındıklı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi ile ablası arasında çıkan tartışma büyüdü.

ANNESİ AYIRMAK İSTEDİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte şahıs eline bıçak alarak ablasına saldırmak istedi. Bu sırada araya giren annesi kolundan yaralandı. Saldırgan şahıs ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KÜFÜR VE HAKARET SAVURDU

Bıçakla kolundan hafif şekilde yaralanan anne, ambulansa alınarak tedavi edildi. Şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilere, küfür ve hakaret ederek tepki gösterdi.

Maltepe'de abla kardeş kavgası: Anne bıçakla yaralandı VİDEO





"BÖYLE KOMŞULUK OLMAZ"

Kavganın gece saatlerinden beri sürdüğünü söyleyen mahalle sakinlerinden biri, “Uyumadık ki sabaha kadar. Böyle komşuluk olmaz. İnsan bu kadar rahatsız edilmez. Yazık, günahtır” diyerek tepki gösterdi.

MÜŞTERİ KORKUDAN MAHALLEYE GİREMİYOR

Taksicilik yapan bir vatandaş ise, “Biz taksiciyiz burada. Gece 1’den beri atışma, bağırma, kavga var. Müşterilerimiz korkudan gelemiyor” diye konuştu.