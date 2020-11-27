Evine döndüğü sırada tanımadığı bir kişi tarafından şiddet gören Hatice Türkoğlu'nun o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde market alışverişinin ardından evine dönen 48 yaşındaki Hatice Türkoğlu, tanımadığı bir şahıs tarafından saldırıya uğradı.

Bir anda kendisini yerde bulan Türkoğlu'nun yardımına etraftaki vatandaşlar yetişti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaralı kadın, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneden darp raporu alan Türkoğlu ise önce karakola, ardından da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek saldırgan hakkında şikayetçi oldu.

Maltepe'de alışverişten dönen kadın saldırıya uğradı

"İNSANLAR ARAYA GİRMESE ÖLEBİLİRDİM"

Olay anını anlatan Türkoğlu, tanımadığı bir insan tarafından şiddete maruz kaldığını belirterek "Hiç tanımadığım bir insan evimin yakınında bana saldırdı. Arkadan sessizce yaklaşmış bana saldırmış. Hiç haberim yok, tanımıyorum. Hiç görmedim ve beni yerlere vurdu. Sonra insanlar araya girdi. Belki beni öldürebilirdi. Bir şeyler mırıldanıyordu ama sesini alamadım. O anda şoktaydım. Şok geçiriyordum. Böyle bir şey beklemiyordum. Sonrasında kaçtı herhalde. Oradan insanlar aldı kenara götürdü. Çok korkuyorum. Bu gece ilaçla uyudum." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Türkoğlu'nun şikayeti üzerinesaldırgan hakkında soruşturma başlattı.