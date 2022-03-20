Maltepe'de, alkollü sürücüye eşinin önünde saldırı

Park halindeki otomobillere çarparak 2 kişinin yaralanmasına yol açan alkollü sürücü Abdülkadir M., saldırıya uğradı. Abdülkadir M.’nin eşi "Hamileyim" diyerek saldırıya engel olmaya çalıştı.

Maltepe Sahil Yolu’nda, Turgut Özal Bulvarı üzerinde Kadıköy istikametine seyir halinde bulunan Abdülkadir M.(40) yönetimindeki cip, saat 00.00 sıralarında yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobile çarptı.

Kazada park halindeki otomobillerde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazaya karışan otomobillerde ise maddi hasar oluştu.

Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

CİPTEN İNDİRİP YUMRUKLA SALDIRDILAR

Yaralı yakınları, kazanın ardından cipe binerek olay yerinden ayrılmaya çalıştığı iddia edilen Abdülkadir M.'ye müdahale etti.

Yaralı yakınlarından biri, cipten indirilen alkollü sürücü Abdülkadir M.'ye yumrukla saldırdı.

Çevredekiler araya girdikten sonra uzaklaşan saldırgan, tekrar geri geldi.

EŞİ ‘HAMİLEYİM’ DİYE BAĞIRDI

Abdülkadir M.'nin yanındaki eşi, “Hamileyim” diye bağırdı.

Buna rağmen, yaralı yakını bir kez daha yumruğunu kullandı. Çevredekiler saldırıya engel olmaya çalışsa da, alkollü sürücü yumrukların hedefi olmaktan kurtulamadı.

1.62 ALKOLLÜ ÇIKTI

Kavga, polisin müdahalesi ile son buldu. Saldırıya uğrayan sürücü Abdülkadir M., yapılan alkol muayenesinde 1.62 promil alkollü çıktı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el koyulurken, 1.823 lira idari para cezası uygulandı.

Tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza yapan araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.