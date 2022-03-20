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- Maltepe'de, alkollü sürücüye eşinin önünde saldırı
Maltepe'de, alkollü sürücüye eşinin önünde saldırı
- DHA
- 20.03.2022 - 08:43
Maltepe Sahil Yolu’nda, Turgut Özal Bulvarı üzerinde Kadıköy istikametine seyir halinde bulunan Abdülkadir M.(40) yönetimindeki cip, saat 00.00 sıralarında yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobile çarptı.
Kazada park halindeki otomobillerde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazaya karışan otomobillerde ise maddi hasar oluştu.
Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.
CİPTEN İNDİRİP YUMRUKLA SALDIRDILAR
Yaralı yakınları, kazanın ardından cipe binerek olay yerinden ayrılmaya çalıştığı iddia edilen Abdülkadir M.'ye müdahale etti.
Yaralı yakınlarından biri, cipten indirilen alkollü sürücü Abdülkadir M.'ye yumrukla saldırdı.
Çevredekiler araya girdikten sonra uzaklaşan saldırgan, tekrar geri geldi.
EŞİ ‘HAMİLEYİM’ DİYE BAĞIRDI
Abdülkadir M.'nin yanındaki eşi, “Hamileyim” diye bağırdı.
Buna rağmen, yaralı yakını bir kez daha yumruğunu kullandı. Çevredekiler saldırıya engel olmaya çalışsa da, alkollü sürücü yumrukların hedefi olmaktan kurtulamadı.
1.62 ALKOLLÜ ÇIKTI
Kavga, polisin müdahalesi ile son buldu. Saldırıya uğrayan sürücü Abdülkadir M., yapılan alkol muayenesinde 1.62 promil alkollü çıktı.
EHLİYETİNE EL KONULDU
Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el koyulurken, 1.823 lira idari para cezası uygulandı.
Tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza yapan araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.