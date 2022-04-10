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    Maltepe'de arabada bebeği olan kadın sürücüye saldıran maganda kamerada

    Maltepe'de içerisinde bebeğin bulunduğu aracın aynasını kıran şahıs trafikte terör estirdi.
    • İHA
    • 10.04.2022 - 04:59
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 05:00
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    Maltepe'de arabada bebeği olan kadın sürücüye saldıran maganda kamerada

    İstanbul Maltepe'de Küçükyalı Mahallesi Sahil yolu'nda dün akşam 22.10 sıralarında seyir halinde olan 34 UTK 80 plakalı lüks araç sahibi Utkucan K. yine aynı istikametteki Ş.A isimli kadın sürücünün kullandığı araca saldırıp aynasını kırdı.

    Arabada bebeği vardı

    Aracında bebeği bulunan kadın sürücünün aynasını kıran saldırgan yola devam ederken, yaşanan olayı kayda alan kadın sürücü görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

    Olay sırasında yaşananlar nedeniyle araç içerisindeki bebeğin korku dolu çığlıklar attığı da duyuldu.

    Maltepe'de arabada bebeği olan kadın sürücüye saldıran maganda kamerada - Video

    Maganda gözaltına alındı

    Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından yaşananlarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti ve açıklama geldi. Trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

    Maltepe de arabada bebeği olan kadın sürücüye saldıran maganda kamerada #1

    Maltepe de arabada bebeği olan kadın sürücüye saldıran maganda kamerada #2

    Maltepe de arabada bebeği olan kadın sürücüye saldıran maganda kamerada #3


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