Sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen otomobil kontrolden çıkınca cami merdivenlerine çıkarak takla attı.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Gülsuyu Mahallesi'nde, Abdurrahman A. yönetimindeki yabancı plakalı bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Gül Camii'nin merdivenlerine çarparak, takla attı.

2 YARALI

Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yardımı ile yan yatan otomobilden kurtarıldı. Yaralılara sağlık ekiplerince olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

Maltepe'de araç cami merdivenlerine çarptı: 2 yaralı

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Hafif yaralı olarak kurtulan sürücü Abdurrahman A.'nın, alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Sürücü, olay yerinde yapılan alkol testinde 231 promil alkollü çıktı.

Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken, Abdurrahman A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"AYAKTA ZOR DURUYOR"

Kazanın yaşandığı sokakta oturan Murat Karadağ, "Virajı dönerken caminin merdivenlerine vurmuş. Hızlı mı girdi onu göremedik ama aşırı alkollü olduğunu gördük. Ayakta zor duruyor zaten. Ses duyunca dışarı çıktık, baktık ki araç yan yatmış" şeklinde konuştu.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.