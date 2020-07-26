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    Maltepe’de araç hurdalığında yangın

    Hurda araç parçalarının bulunduğu açık alandaki depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
    • DHA
    • 26.07.2020 - 17:59
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    Maltepe’de araç hurdalığında yangın

    İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Büyükbakkalköy Mahallesi'nde, açık alanda bulunan hurda araç parçalarının olduğu bir depoda yangın çıktı.

    Alevler kısa sürede büyürken ve gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

    ELEKTRİK TELLERİNE SIÇRADI

    Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ormanlık alanın yakınında bulunan depoda çıkan yangına müdahale etmeye başladı.

    Rüzgarla birlikte ekipler alevlere müdahale etmekte güçlük çekerken, alevlerin yükselmesi nedeniyle yangın elektrik tellerine de sıçradı.

    Maltepe’de araç hurdalığında yangın

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Yaşanan kısa süreli patlamaların ardından elektrik tellerinde kopma meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

    Maltepe’de araç hurdalığında yangın #1

    Maltepe’de araç hurdalığında yangın #2

    Maltepe’de araç hurdalığında yangın #3

    Maltepe’de araç hurdalığında yangın #4

    Maltepe’de araç hurdalığında yangın #5

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