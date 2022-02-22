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- Maltepe'de aracın önünü keserek 810 bin lira gasbeden şüpheliler yakalandı
Maltepe'de aracın önünü keserek 810 bin lira gasbeden şüpheliler yakalandı
- İHA
- 22.02.2022 - 17:59
- Güncelleme : 22.02.2022 - 18:02
İstanbul'un Maltepe ilçesinde 12 Kasım 2021 Cuma günü A.Ö isimli kişi, bankaya giderek 810 bin lira para çekti.
Aracına binerek oradan uzaklaşan A.Ö., kısa bir süre sonra başka otomobil tarafından durduruldu.
İÇİNDE 810 BİN LİRA OLAN ÇANTAYI GASBETTİLER
Otomobilden inen şüpheliler, içerisinde 810 bin lira olan para dolu çantayı alarak hızla uzaklaştı. A.Ö ise soluğu polis merkezinde aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilişi geniş kapsamlı çalışma başlattı. Ekipler, olayın meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
PLAKA ÇALINTI ÇIKTI
Yapılan incelemede, otomobilin plakasının çalıntı bir plaka olduğu fark edildi. Gasp Büro Amirliği ekipleri, incelemelerini derinleştirerek aracın gerçek plakasına ulaştı.
11 ŞÜPHELİ BASKINLA YAKALANDI
Ekipler şüphelerin kimliklerini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen şüphelere Özel Harekat Polisi destekli baskın yapıldı. Yapılan baskında olayla ilgili olduğu düşünülen 11 şüpheli, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen ve gasbı gerçekleştirdikleri iddia edilen Eren Ç. ve Can K. adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.