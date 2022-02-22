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    Maltepe'de aracın önünü keserek 810 bin lira gasbeden şüpheliler yakalandı

    Bankadan para çeken bir şahsın önünü keserek arabasındaki 810 bin lirayı gasbeden 11 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 22.02.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 18:02
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    Maltepe'de aracın önünü keserek 810 bin lira gasbeden şüpheliler yakalandı

    İstanbul'un Maltepe ilçesinde 12 Kasım 2021 Cuma günü A.Ö isimli kişi, bankaya giderek 810 bin lira para çekti.

    Aracına binerek oradan uzaklaşan A.Ö., kısa bir süre sonra başka otomobil tarafından durduruldu.

    İÇİNDE 810 BİN LİRA OLAN ÇANTAYI GASBETTİLER

    Otomobilden inen şüpheliler, içerisinde 810 bin lira olan para dolu çantayı alarak hızla uzaklaştı. A.Ö ise soluğu polis merkezinde aldı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilişi geniş kapsamlı çalışma başlattı. Ekipler, olayın meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    PLAKA ÇALINTI ÇIKTI

    Yapılan incelemede, otomobilin plakasının çalıntı bir plaka olduğu fark edildi. Gasp Büro Amirliği ekipleri, incelemelerini derinleştirerek aracın gerçek plakasına ulaştı.

    Maltepe de aracın önünü keserek 810 bin lira gasbeden şüpheliler yakalandı #1

    11 ŞÜPHELİ BASKINLA YAKALANDI

    Ekipler şüphelerin kimliklerini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen şüphelere Özel Harekat Polisi destekli baskın yapıldı. Yapılan baskında olayla ilgili olduğu düşünülen 11 şüpheli, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen ve gasbı gerçekleştirdikleri iddia edilen Eren Ç. ve Can K. adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Maltepe de aracın önünü keserek 810 bin lira gasbeden şüpheliler yakalandı #2

    Maltepe de aracın önünü keserek 810 bin lira gasbeden şüpheliler yakalandı #3


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