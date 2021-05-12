Maltepe'de arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada, Metin Gökhan Ocakçı hayatını kaybetti, arkadaşı Uğur K. yaralandı.

Saat 16.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mesut B.'ye ait araziye gelen 3 kişi, iddiaya göre arazi anlaşmazlığı yüzünden Mesut B. ile tartışmaya başladı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

ARAZİ SAHİBİ VE ARKADAŞLARI YARALANDI

Kavgada arazinin sahibi olduğu belirtilen Mesut B. ile buraya gelen 3 kişiden Metin Gökhan Ocakçı ve Uğur K. silahlardan çıkan kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Metin Gökhan Ocakçı ve Uğur K. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Metin Gökhan Ocakçı yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yaralı Uğur K. tedavi altına alındı.

Başından yaralanan arazi sahibi Mesut B. ise ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesut B.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN VE SİLAH BULUNDU

Polis, olay yerinde inceleme yaptı. Kavganın çıktığı yerde çok sayıda boş kovan ile birlikte silah bulundu. Polis, silaha incelemek üzere el koydu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Maltepe'de arazi anlaşmazlığı yüzünden silahlı kavga çıktı VİDEO

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