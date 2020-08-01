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    Maltepe'de askeri alanda yangın

    Maltepe'de askeri alanda yangın

    Askeri alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
    • DHA
    • 01.08.2020 - 17:11
    • Güncelleme : 01.08.2020 - 17:11
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    Maltepe'de askeri alanda yangın

    İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan askeriyenin içindeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

    Yangın sebebiyle oluşan yoğun duman çevre ilçelerden de görülüyor.

    Maltepe'de askeri alanda yangın çıktı

    Maltepe'de askeri alanda yangın #1

    Maltepe'de askeri alanda yangın #2

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