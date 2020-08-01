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- Maltepe'de askeri alanda yangın
Maltepe'de askeri alanda yangın
Askeri alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
- DHA
- 01.08.2020 - 17:11
- Güncelleme : 01.08.2020 - 17:11
İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan askeriyenin içindeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
Yangın sebebiyle oluşan yoğun duman çevre ilçelerden de görülüyor.
Maltepe'de askeri alanda yangın çıktı