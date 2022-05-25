Maltepe’de ATM’ye kopyalama cihazı yerleştiren şahıslar

ATM'lere kopyalama cihazı koyarak binlerce kişiyi mağdur eden 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.

İstanbul polisi, banka veya kredi kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yapan şüphelilerin peşinde...

Çalışmalar kapsamında Maltepe ilçesine bağlı Altayçeşme Mahallesi'ndeki bir ATM'de kart kopyalama cihazı tespit edildi.

2 şüpheliye gözaltı

Bankanın güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu 2 kişinin ATM'nin yanına gelerek metal bir cihaz yerleştirmeye çalıştığı, kart giriş kısmının zorlandığı görüldü. Şüphelilerin tekrar gelebileceğini değerlendirerek ATM ve çevresini takibe alınan ekipler, 23 Mayıs'ta sabah saatlerinde bankamatik önüne gelen E.Ö. (28) ve O.G.'yi (33) araçla bölgeden ayrılmak istedikeri sırada yakaladı. Araç sürücüsü O.K de (26) gözaltına aldı.

2 binden fazla kişi mağdur oldu

Şüphelilerin üst aramasında iki manyetik kopya kart, araçta da kesici alet ele geçirildi. Yapılan araştırmada, şüphelilerin farklı tarihlerde çeşitli ilçelerdeki 10 ATM cihazı üzerinden 2 bin 505 kişinin kartlarını kopyaladıkları, 6 mağdurun da 10 bin 425 lira zarara uğradıkları gerekçesiyle müracaatta bulundukları ortaya çıktı.

Tutuklama kararı

AA'nın haberin göre "Bilişim yoluyla hırsızlık" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanuna Muhalefet" suçlarından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden E.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, O.K. ve O.G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Maltepe’de ATM’ye kart kopyalama cihazı yerleştiren şahıslar