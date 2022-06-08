Maltepe'de banyodaki eşini dikizleyen tacizciyi darbetti

Evinin banyosunda duş alan kadını pencereden izleyen taciz şüphelisi, kadının kocası tarafından sokak ortasında yakalanarak darbedildi.

İstanbul Maltepe'deki bir binanın bodrum katında oturan Kezban K. banyoya girdiği sırada kendisinin bir şahıs tarafından dikizlendiğini fark etti.

Hemen durumu eşi Ramazan K.'ya söyledi. Ramazan K. de şüpheliyi kovalamaya başladı.

Tacizciyi tekme tokat dövdü

DHA'nın haberine göre; sokakta yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli, yakalanarak, Ramazan K. tarafından tekme tokat dövüldü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Muhammed Ç.'yi (22) gözaltına alarak Küçükyalı Polis Merkezi'ne getirdi.

Üzerinden kadın iç çamaşırları çıktı

Şüphelinin yapılan üst aramasında ceplerinde kadın iç çamaşırları bulundu. Polis olay yerinde yaptığı incelemede ise yerde içinde kimlik olan bir cüzdan buldu.

Cüzdanın sahibine ulaşan polis, şüphelinin üzerindeki iç çamaşırlarının cüzdan sahibinin eşine ait olduğu ortaya çıktı.

Tutuklandı

Yapılan sorgulamada Muhammed Ç.'nin iç çamaşırlarını sokaktaki çöp kutusundan aldığını söylediği öğrenildi.

Yapılan işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Muhammed Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Cam daha büyük olsa girmeye çalışacak"

Ramazan K., "Sabah 07.00-07.30 civarlarında bizim burası lavabomuz. Eşim içerideyken vatandaşın birisini buradan gözetleme yaparken yakaladık. Sonra emniyet güçlerimize teslim ettik. Sinekliğimizi yırtmış. Cama zorlama yapıyor. Girmesi mümkün değil ama zorluyor yani. Cam daha büyük olsa girmeye çalışacak. Daha kötü şeyler yapmaya çalışacak. Ben gördüm, arkasından seslenince bu taraftan kaçtı. Ben de koşarak yakaladım. 'Ağabey beni polislere vermeyin, bir daha yapmayacağım.' gibi şeyler söylüyordu. Emniyetimizin daha çok önlem almasını isteriz. Bunlar yarın başkasının başına da gelebilir. Küçük çocuklara olabilir, büyüklere olabilir. Bugün yakalandı ama yarın yakalanamayabilir. Daha başka şeyler de yapabilir" dedi.





















