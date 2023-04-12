Maltepe’de başıboş köpekler, mahalle sakinlerinin kabusu oldu Son zamanlarda ölümcül bir tehlike haline dönüşen sokak köpekleri, bu kez Maltepe’deki bir mahalleyi mesken tuttu. Birçok kişinin yaralanmasına neden olan sokak köpekleri için belediyenin çözüm bulması isteniyor. Mahalleli, şimdilik kendini sopayla korumaya çalışıyor.

DHA

İstanbul’un Maltepe ilçesi Altayçeşme Mahallesi’ndeki boş arazide bulunan çok sayıda köpek, mahallede yaşayanların kabusu oldu.

Sokakta yürüyen mahalle sakinleri, araçların arasından çıkan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, yaralananların tedavi altına alındığı öğrenildi.

Ekmek almaya sopayla gidiyor

Öte yandan korku yaşayan mahalleli, belediyenin kapısını çaldı ancak çözüm bulunmadı.

İsyan noktasına gelen vatandaşlar, kendilerince önlem almaya başladı.

Tıpkı mahalledeki bir sitenin görevlisi olan Cemal Genç gibi…

Genç, ekmek almaya elinde sopayla gidiyor.

"Eşimi ısırdı, yürüyemez halde"

“Köpek eşimi ısırdı. Ben ve eşim sopayla geziyoruz.” diyen Genç, şunları söyledi:

Dün akşam da birini ısırdı. Gezemiyoruz artık buralarda. Sopayla kendimizi savunuyoruz. Bir büyük köpek vardı eşimi ısıran, onu belediyeyle irtibata geçerek aldırdım. Buraya bir önlem alınmasını istiyoruz. Eşimin bacak kısmını ısırdı; 15 gündür evde yatıyor. Yürüyemez halde. Her sabah bu şekilde ekmek almaya gidiyorum. Maalesef korkulu rüyamız. Normalde eşim bakıyordu ama gidemiyor. Giderken de mecbur sopa alıyorum yanıma.

"Çok saldırganlar, grup halinde geziyorlar"

Mahalle sakinlerinden Kıvanç Yücekan ise “Çok saldırganlar, grup halinde geziyorlar. Yaklaşık 6-7 köpek var. Biz yolda yürüyemiyoruz. Elimizde sopa olmadan akşam yürüme şansımız olmuyor. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Daha önce yetkililere başvuru yapılmış, ancak bir çözüm bulunamadı.” dedi.

"Arabanın üstüne kendimi zor attım"

Köpeklerin saldırgan olduğunu dile getiren Yücekan, “Eşimi bacağının arkasından ısırmaya çalıştı. Eşim çantasıyla müdahale ettiğinde kaçtılar. Çok sessizce geliyorlar. Çok sayıda kişi yaralandı. Birçok kişiye saldırdı. Ciddi yaralanmalar da oldu. Çocuklarımızla yürüyemiyoruz. Geçen gün bana da saldırdı. Arabanın üstüne kendimi zor attım. Hayvanlar elbette dostlarımız ancak bunlar grup halinde gezdikleri için farklı davranıyor.” diye konuştu.