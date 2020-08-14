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    Maltepe'de bekçilerle çatışan hırsızlar yakalandı

    Hırsızlık yaptıkları sırada yakalanan arkadaşlarını kurtarmak isterken bekçilere ateş açıp, kayıplara karışan 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 14.08.2020 - 15:01
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    Maltepe'de bekçilerle çatışan hırsızlar yakalandı

    İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde bulunan bir marketin kapısını kırarak içeri girmeye çalışan 4 hırsız, devriye halindeki bekçiler tarafından fark edildi.

    Müdahalede 1 kişi gece bekçileri tarafından gözaltına alınırken 3 kişi otomobille olay yerinden kaçtı.

    GERİ GELİP BEKÇİLERE ATEŞ AÇTILAR

    Kısa bir süre sonra otomobille olay yerine dönen 3 kişi, arkadaşlarını kurtarmak amacıyla gece bekçilerine ateş açtı. Gece bekçileri de saldırganlara karşı ateş açtı.

    Yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından saldırganlar olay yerinden kaçtı.

    İstanbul'da hırsızlık zanlıları bekçilere ateş açıp kaçtı

    KAÇAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş kapsamlı inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler olaya karışan diğer 2 kişiyi tespit etti. Başlatılan çalışma sonrası olaya karışan Emre A. (18) ve Mahmud M. (19) yakalandı.

    Gece bekçileri tarafından olay anında yakalanan Volkan G. ve daha sonra yapılan operasyonla yakalanan iki şahıs, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Maltepe de bekçilerle çatışan hırsızlar yakalandı #1

    Maltepe de bekçilerle çatışan hırsızlar yakalandı #2

    Maltepe de bekçilerle çatışan hırsızlar yakalandı #3

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