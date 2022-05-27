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    Maltepe'de belediye çalışanlarıyla yolsuzluk yapanlar yakalandı

    Maltepe'de belediye çalışanlarıyla yolsuzluk yapanlar yakalandı

    Yolsuzluk kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 21 kişiden 5'i tutuklanırken, aralarında belediye çalışanlarının da olduğu şahısların günlük kazançlarının 150 bin TL olduğu belirlendi.
    • 27.05.2022 - 09:18
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    İstanbul'un Maltepe ilçesinde yolsuzluk yapıldığına dair iddialar üzerine çalışma başlatıldı.

    2018 yılında belediye tarafından savcılığa yapılan ihbarla başlatılan soruşturmanın ardından 5 Mayıs itibarıyla teknik ve fiziki takipler yapıldı.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek" ve "Resmi belgede sahtecilik" soruşturmaları kapsamında operasyon düzenledi.

    20 Mayıs 2022 tarihinde mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    21 şüpheli yakalandı

    Maltepe Belediyesi'nin üst yönetiminde görev alan isimler ve zabıta personelleri dahil 11'i kamu çalışanı 22 şüpheliden 21'i yakalandı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest kalırken 19 kişi ise adliyeye sevk edildi.

    Maltepe de belediye çalışanlarıyla yolsuzluk yapanlar yakalandı #1

    İmar usulsüzlüğü yapıldı

    İddialara göre, Maltepe Belediyesi'nde görevli Nazım Ender Arslan, Seval Arslan, Ömer Yalçınkaya, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, o dönem yardımcıları olan Haydar Battal, Melih Morsünbül ve özel kalem müdürü Fehmi Usta imar usulsüzlüğünde bulundu.

    Yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda şüphelilerin 21 ayrı suç eylemine bulaştıklarına ilişkin bulgular elde edildi.

    Maltepe de belediye çalışanlarıyla yolsuzluk yapanlar yakalandı #2

    Günlük 150 bin TL kazandılar

    İmar usulsüzlüğü yaparak kazanç elde eden ekibin imar işlerine günlük 100 ile 150 bin TL arasında para verildiği ifade edildi.

    İddiaya göre yolsuzlukların başlamasını o dönem Maltepe Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı yapan Melih Morsünbül ve eski Maltepe Belediyesi İmar Müdürü ve Başkan Yardımcısı olan şu anda ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım Müdür Yardımcısı olan Haydar Battal organize etti.

    Maltepe de belediye çalışanlarıyla yolsuzluk yapanlar yakalandı #3

    Yüksek düzeyde yöneticiler de içinden çıktı

    Yolsuzluk iddialarıyla yakalanan isimler arasında, eski Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Ekşioğlu, eski Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet İmamoğlu, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan ve halen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanlığını yapan Melih Morsünbül.

    Maltepe de belediye çalışanlarıyla yolsuzluk yapanlar yakalandı #4

    İBB'nin Tasarım Müdür Yardımcısı da aralarında

    Eski Maltepe Belediyesi İmar Müdürü ve Başkan Yardımcısı olan şu anda ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım Müdür Yardımcısı olan Haydar Battal'ın da arasında bulunduğu 18 kişi şüpheli olarak yer aldı.

    Maltepe de belediye çalışanlarıyla yolsuzluk yapanlar yakalandı #5

    Maltepe de belediye çalışanlarıyla yolsuzluk yapanlar yakalandı #6


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