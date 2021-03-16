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    Maltepe'de berber dükkanında silahlı saldırı

    İstanbul Maltepe’de bir berber dükkanına giren şahıs, rastgele ateş açtı. Olay sonrası yaralanan bir vatandaş hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.
    • İHA
    • 16.03.2021 - 17:20
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 18:37
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    Maltepe'de berber dükkanında silahlı saldırı

    İstanbul'da Maltepe'nin Gülsuyu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, aralarında husumet olduğu gerekçesiyle bir şahıs, cadde üzerinde bulunan berber dükkanını bastı.

    Saldırgan şahıs, yanında getirdiği silahla dükkan içerisinde rastgele ateş açtı. Kurşunların hedefi olan vatandaşlardan biri yaralandı.

    HUSUMETLİ OLDUĞU ŞAHSA KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTI

    Saldırgan ise olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. Gelen silah sesleri üzerine durumu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Maltepe'de berber dükkanında silahlı saldırı VİDEO

    ARABANIN CAMINI BALTAYLA PATLATTILAR

    Yaşanan silahlı saldırı sonrası saldırgan şahsa ait olduğu iddia edilen aracın ise çevredeki vatandaşlar tarafından balta ile camları patlatıldı.

    Konuyla ilgili konuşan Fatma Ö., “Kızım yaklaşık 1 saat önce buradan geçiyordu. Cadde üzerinde kavga sesleri duyduğunu ve vatandaşların ayırmaya çalıştığını söyledi. Kızım daha sonra eve dönerken de yerde yatan yaralı gördüğünü söyledi.” diye konuştu.

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