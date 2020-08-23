Fındıklı Mahallesi'nde bir evden gelen kötü koku üzerine komşular, polise haber verdi. Girilen evde yakınlarının 15 gündür haber alamadığı Abdulleyis Çelebi'nin cansız bedeni bulundu.

İstanbul Maltepe Fındıklı Mahallesi Işıltı Sokak’ta bulunan 5 katlı bir evin en alt katında meydana gelen olayda, yalnız yaşayan ve yakınlarının yaklaşık 15 gündür haber alamadığı Abdulleyis Çelebi’nin (51) evinden kötü kokular yükseldi.

Kokuları alan komşular polise ve yakınlarına haber verdi. Eve gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdi. Ekipler, Çelebi’nin cansız bedeni ile karşılaştı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Olay yerine çağırılan adli tabip yaptığı inceleme sonucunda evde yalnız yaşayan ve yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiği düşünülen Abdulleyis Çelebi’nin ölümünü şüpheli buldu.

Bunun üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibi incelemelerini tamamladıktan sonra Çelebi’nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Maltepe’de bir kişi evinde ölü bulundu VİDEO



ON BEŞ GÜNDÜR HABER ALAMIYORDUK

Evinde ölü bulunan Abdulleyis Çelebi’nin akrabası Davut Yüce; “Daha önce abim belli aralıklarla gelmiş buraya ama bir şey görememiş. Bu taraftan bakıyorlar, arka taraftan bakıyorlar bir şey görünmüyor.

Buradan bakınca mutfak ve salon görünüyor ama yatak odasında kör bir nokta var oraya düşmüş. Bugün bize haber verdiler. Memur arkadaşlarla birlikte geldik.

Çilingir yardımıyla girdik ki dış kapının hemen arkasına düşmüş. Kendisinden 10-15 gündür haber alamıyorduk" şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

























