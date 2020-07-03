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    Maltepe'de bir şahıs köpeğin üzerinden aracıyla geçti

    Marmara Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesinde bir sürücünün yolda uyuyan köpeği ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 03.07.2020 - 03:45
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    Maltepe'de bir şahıs köpeğin üzerinden aracıyla geçti #1

    Feci olay, 14 Mayıs'ta sabah saatlerinde Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi.

    Üniversite personelinin 'Max' adını verdiği köpek yolda uyuduğu sırada iddiaya göre B.O. isimli hastane çalışanı köpeği fark etmedi ve aracıyla ezdi.

    Ezilen köpeğin can verdiği öğrenilirken güvenlik kamerasına yansıyan anlarda sürücünün duraksamadan devam ettiği görüldü.

    Ezilen köpeğin yanına diğer köpeklerin geldiği anlar da görüntülere yansıdı.

    Maltepe'de bir şahıs köpeğin üzerinden aracıyla geçti VİDEO

    Maltepe'de bir şahıs köpeğin üzerinden aracıyla geçti #2

    Maltepe'de bir şahıs köpeğin üzerinden aracıyla geçti #3

    Maltepe'de bir şahıs köpeğin üzerinden aracıyla geçti #4

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