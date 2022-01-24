Kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 50 metre kayarak dereye uçtu. Kazada araçta bulunan baba ve oğul yaralandı.

İstanbul'un Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi, Palmiye Caddesi üzerinde yaşanan olayda, Faik Okyay yönetimindeki otomobil, buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Hakimiyetini kaybeden sürücü yaklaşık 50 metre kayarak, Çamaşırcı Deresi'ne uçtu.

YARALANAN BABA VE OĞUL HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otomobilde bulunan sürücü Faik Okyay ile oğlu Hasan Okyay yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dereye merdiven uzatarak yaralıları bulunduğu yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Maltepe'de buzlanan yolda kayan araç dereye uçtu





HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Yaralı baba ve oğul sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

"AŞAĞIYA DOĞRU DEREYE UÇTU"

Görgü tanığı Selahattin Korkmaz, "Sokağın başından kardan dolayı araç kaydı. Aşağıya doğru gelerek dereye uçtu. Araçta iki kişi vardı. Durumları iyiydi. Belinden yaralanmış" dedi.

Öte yandan sağlık çalışanı yaralıya müdahale etmek yerine, görüntü almak isteyen basın mensuplarını engellemeye çalıştı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

























