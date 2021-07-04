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    Maltepe’de çalıntı motosiklet ile bekçiye çarptı

    Çalıntı motosiklet ile cadde üzerinde seyreden sürücü, bekçinin dur ihtarına uymadı. Sürücü, kaçabilmek için bekçiye çarptıktan sonra kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 04.07.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 04.07.2021 - 10:15
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    Maltepe’de çalıntı motosiklet ile bekçiye çarptı

    İstanbul’un Maltepe ilçesinde bağlı Cevizli Mahallesi’nde devriye gezen gece bekçileri, Cemalbey Caddesi üzerinde hızla seyreden motosiklet sürücüsüne dur ihtarında bulundu.

    Motosiklet sürücüsü ihtara uymadı, kaçabilmek için bekçiye çarptı.

    Çarpmanın etkisi ile metrelerce havaya fırlayan bekçinin yardımına mesai arkadaşı koştu.

    KAMERAYA YANSIDI

    Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, bekçinin vücudunda kırıklar meydana geldi.

    Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Maltepe’de çalıntı motosiklet ile bekçiye çarptı VİDEO

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Hastaneye kaldırılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Motosikletin çalıntı olduğu, sürücünün ise birçok suçtan kaydı olduğu belirlendi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Maltepe’de çalıntı motosiklet ile bekçiye çarptı #1

    Maltepe’de çalıntı motosiklet ile bekçiye çarptı #2

    Maltepe’de çalıntı motosiklet ile bekçiye çarptı #3

    Maltepe’de çalıntı motosiklet ile bekçiye çarptı #4

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