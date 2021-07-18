Kafa kafaya çarpışan iki otomobil kullanılamaz hale gelirken, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yararlıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, Alican Koç yönetimindeki 34 VR 1012 plakalı araç seyir halinde ilerlerken, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BCR 692 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle iki araç savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KAZA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise kazada yaralanan 3 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, meydana gelen kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe'de çarpışan iki otomobil hurdaya döndü VİDEO

"SÜRÜCÜ YERDE BAYGIN YATIYORDU"

Kaza sonrası Koç’un olay yerine gelen arkadaşı Ömer T., "Arkadaşımız yan yol üzerinden geldiği esnada, karşıdan gelen araç sola dönmek istiyor fakat yavaşlamadan yola girince, kafa kafaya çarpışmışlar.

Arkadaşımızı ve diğer sürücüyü hastaneye kaldırdılar. Sağlık durumlarına ilişkin henüz bilgimiz yok. Diğer araç sürücüsü ise yerde baygın yatıyordu.

Karşıdan gelen araç, "dur tabelası" olmasına rağmen durmuyor. Ortaya kaza çıkıyor.” diye konuştu.