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    Maltepe'de darbedilen cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

    İstanbul Maltepe'de çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile sokak ortasında darbedilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 14.05.2022 - 22:08
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    Maltepe'de darbedilen cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

    İstanbul'un Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi'nde sokakta bir kişi darbedilmiş ve olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

    Yaşanan olayla ilgili çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavganın şüpheli kişinin iddiaya göre çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunmasından kaynaklı nedenle çıktığını belirleyerek harekete geçti.

    Tutuklandı

    Polis kısa sürede şüpheli S.A.'nın kimliğini belirleyerek, Pendik'te yakaladı. Adliye'ye sevk edilen S.A., 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Maltepe de darbedilen cinsel istismar şüphelisi tutuklandı #1

    Maltepe de darbedilen cinsel istismar şüphelisi tutuklandı #2

    Maltepe de darbedilen cinsel istismar şüphelisi tutuklandı #3

    Maltepe de darbedilen cinsel istismar şüphelisi tutuklandı #4


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