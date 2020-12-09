Maltepe'de dilenciyle tartışan Özbekistan uyruklu şahıs öldürüldü

Dilenen kişiye, "Ben gurbetteyim, çalışıyorum. Sen dilenmeye utanmıyor musun, git çalış" diyen Burhanjan Olchinov, bıçaklanarak hayatını kaybetti.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Mimar Sinan Caddesi'nde, mahalle esnafından dilencilik yaparak geçinen Bedir G. alkol almak için tekel bayisine geldi.

Burada, tekelde kuryelik yapan Özbekistan uyruklu Burhanjan Olchinov ile Bedir G. arasında tartışma çıktı.

"UTANMIYOR MUSUN, GİT ÇALIŞ"

Burhanjan Olchinov, Bedir G.'ye, "Ben memleketimden geldim. Gurbetteyim, çalışıyorum. Sen gelmiş para istiyorsun, hiç utanmıyor musun?' Git çalış." dedi.

Bunun üzerine tartışma kavgaya dönüştü.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Kavgada Bedir G., Olchinov'a bıçakla göğsünden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Olchinov tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayet anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri arkadaşının evinde kaldığını tespit ettiği Bedir G.'yi saatler sonra Maltepe'de yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.