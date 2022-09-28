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    Maltepe'de eğlenmek için toplanan grup arasında kavga

    Eğlenmek için bir binanın dairesinde buluşan grup arasında tartışma yaşandı. Arbede arasında ateş alan silahın yaraladığı kişi hastaneye kaldırıldı.
    • 28.09.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 11:29
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    Maltepe'de eğlenmek için toplanan grup arasında kavga

    İstanbul'un Maltepe ilçesinde, gece saatlerinde nabızlar yükseldi.

    İddiaya göre bir apartman dairesinde eğlenmek için buluşan arkadaş grubu arasında tartışma yaşandı.

    Tartışmanın giderek büyümesiyle taraflardan biri silahına davrandı.

    Vurulan yaralı, hastaneye kaldırıldı

    Şahsın çıkardığı silah arbede esnasına ateşlenirken, Turgut S. isimli kişi yaralandı.

    Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı.

    Maltepe de eğlenmek için toplanan grup arasında kavga #1

    "Biri acı içinde bağırıyordu"

    Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre sakinlerinde Esra Batal, “Önce bağrışma sesleri duyduk. Biz de ne olduğunu anlamak için dışarıya çıktık. Biri acı içinde bağırıyordu. İlk başta ne olduğunu da anlayamadık. Sanırım kavga çıkmış, biri de arkadaşını yaralamış. Sonrasında polisler ve sağlıkçılar geliyor. Yaralıyı götürüyorlar.” ifadelerini kullandı.

    Maltepe de eğlenmek için toplanan grup arasında kavga #2

    Maltepe de eğlenmek için toplanan grup arasında kavga #3


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