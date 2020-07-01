Dolar
6.8555
0.0364%
Euro
7.6855
-0.1623%
Altın
1786.01
0.2948%
Borsa
115694.39
-0.7126%
G. Altın
394.082
0.4127%
Bitcoin
62743.79
-0.5242%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Maltepe'de eski kocası kurşun yağmuruna tuttu

    Çocuklarını görmeye giden eski koca, sokak ortasında kadını silahla sırtından vurdu.
    • DHA
    • 01.07.2020 - 13:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Maltepe'de eski kocası kurşun yağmuruna tuttu #1

    Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bir kadın, eski kocasıyla tartıştı.

    Saat 11.00 sıralarında Cüneyt Sokak'ta meydana gelen olayda, icra yolu ile çocuklarını görmeye giden kadın ve eski kocasının arasında çıkan tartışma büyüdü.

    YERE YATIRIP SIRTINDAN VURDU

    Sokak ortasında kadını yere yatıran eski koca, silahla ateş etmeye başladı. Vücuduna 4 kurşun yerlerine kurşun isabet eden kadın, ağır bir şekilde yaralandı. Saldırgan koca olay yerinden kaçtı.

    YARALI KADIN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

    Ağır yaralı kadın, tesadüfen yoldan geçen nakil ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Polisin, saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.

    Maltepe'de eski kocası kurşun yağmuruna tuttu #2

    Maltepe'de eski kocası kurşun yağmuruna tuttu #3

    Maltepe'de eski kocası kurşun yağmuruna tuttu #4

    Maltepe'de eski kocası kurşun yağmuruna tuttu #5

    Maltepe'de eski kocası kurşun yağmuruna tuttu #6

    Maltepe'de eski kocası kurşun yağmuruna tuttu #7

    Görüş Bildir