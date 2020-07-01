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- Maltepe'de eski kocası kurşun yağmuruna tuttu
Maltepe'de eski kocası kurşun yağmuruna tuttu
Çocuklarını görmeye giden eski koca, sokak ortasında kadını silahla sırtından vurdu.
- DHA
- 01.07.2020 - 13:12
Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bir kadın, eski kocasıyla tartıştı.
Saat 11.00 sıralarında Cüneyt Sokak'ta meydana gelen olayda, icra yolu ile çocuklarını görmeye giden kadın ve eski kocasının arasında çıkan tartışma büyüdü.
YERE YATIRIP SIRTINDAN VURDU
Sokak ortasında kadını yere yatıran eski koca, silahla ateş etmeye başladı. Vücuduna 4 kurşun yerlerine kurşun isabet eden kadın, ağır bir şekilde yaralandı. Saldırgan koca olay yerinden kaçtı.
YARALI KADIN HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Ağır yaralı kadın, tesadüfen yoldan geçen nakil ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.
SALDIRGAN ARANIYOR
Polisin, saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.