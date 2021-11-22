Maltepe'de eski nişanlıya şiddet

Bir süre önce ayrılık kararı alıp yeniden konuşmaya başlayan çift karakolluk oldu. Eren Kuvel, habersiz dışarı çıkan Tuğba Koç'u sokak ortasında darbetti.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Çınar Mahallesi'nde arkadaşıyla yürüyen Tuğba Koç (24), eski nişanlısı Eren Kuvel tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Olaya genç kadının arkadaşı müdahale ederken Eren Kuvel mahalleden kaçtı.

GERİ GELİP YİNE DARBETTİ

Çok geçmeden tekrar Tuğba Koç'un koşarak yanına gelen saldırgan yeniden genç kadına saldırdı. Saldırgan, Tuğba Koç'u defalarca yumrukladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

O anlar mahallede oturan bir kişinin cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Tuğba Koç, Eren Kuvel hakkında suç duyurusunda bulundu. Koç'un, Kuvel tarafından daha önce de darbedildiği gerekçesiyle şikayette bulunduğu öğrenildi. Kuvel şikayet üzerine Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kuvel ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

"DIŞARI ÇIKARKEN HABER VERMEDİĞİM İÇİN DÖVDÜ"

Yaşadıklarını anlatan Koç, şunları söyledi:

“Sırf telefonunu açmadım, mesaj atmadım, dışarı çıkarken haber vermedim diye yaşandı bu olay. Biz bu kişiyle nişan atmıştık, fakat sonra tekrar konuştuk. Biz aynı mahallede oturuyorduk. Bu beni sık sık hırpalıyordu. Hırpalamaktan kastım gelip kafama vuruyordu. Yumruk ve tekme atıyordu.

"YAPTIĞI ERKEKLİK DEĞİL"

Bana vurması erkeklik mi, aksine acizlik. Dün alışveriş yapmak için dışarı çıktım. Aradı açmadım açmadığım için 'Dışarı çıkarken bana haber vermedin' dedi. Bizim kapının orada beklemiş beni. Sokağın başında görünce koşa koşa geldi. Anladım ki saldıracak 'Yapma' dedim. Vurmaya başladı. Araçların arasına sıkıştırdı vurmaya devam etti.





"KORKUMDAN ŞEHİR DEĞİŞTİRDİM"

Video son anlarda çekilmiş onun öncesi de var. 'Kendine vur sen kendine vuramazsın bana vurursun anca' dedim, sonra beni tekrar darbetti. Şu an kafamı çeviremiyorum bütün kemiklerim ağrıyor. Ondan korkumdan Çorlu'ya gittim. Beni hala tehdit ediyor. Beni her hafta en az 1 kere dövdüğü oldu."