Maltepe'de geri dönüşüm kamyonun altında kalan 70 yaşındaki öldü

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, yaşlı kadının cenazesi ekiplerin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.

İstanbul’un Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi'nde yolun karşısın geçmek isteyen 70 yaşındaki Ayşe Başin’e, Maltepe Belediyesi'ne bağlı geri dönüşüm kamyonu çarptı.

Yaşlı kadın, kamyonun altında kalarak sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayşe Başin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri ise emniyet şeridi çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

Geri dönüşüm kamyonunun şoförü gözaltına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri ve trafik polisleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı kadının cenazesi Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

“KULAKLARI BİRAZ AĞIR DUYARDI”

Kazanın üzüntüsünü yaşayan mahalleliden Rıza Kara, "Sürekli mahallede gezen, kendi halinde bir vatandaştı. Kulakları biraz ağır duyardı. Her sabah yürüyüş yapardı, türküsünü söylerdi. Kendi halinde bir teyzemizdi." dedi.

Mahallelinin muhtarı Necdet Tümer ise "Muhtarlıktaydım, kaza bilgisi geldi. Belediye aracı, geri dönüşüm aracı teyzemize çarpmış. Kuralları biraz ihlal eden bir teyzemizdi, tanıyorum kendisini. Yazık oldu çok üzüldük." diye konuştu.