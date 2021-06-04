Maltepe'de hırsız bakıcı yakalandı

Bakıcılık yaptığı evden hırsızlık yaptığı belirlenen Türkmenistan uyruklu kadın, gözaltına alındı.

İstanbul’un Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri, adrese gitti.

İhbarı yapan ev sahibi K.E., polislere yatak odasındaki bir miktar para ve ziynet eşyasının çalındığını söyledi. K.E., polislere evlerinde 3 aydır bakıcı olarak çalışan Türkmenistan uyruklu F.S., isimli kadından şüphelendiklerini belirterek şikayetçi oldu.

Polis merkezine götürülen şüpheli F.S., ifadesinde para ve ziynet eşyalarını kendisinin aldığını, yine Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan başka bir evde sakladığını itiraf etti.

EVİ KUYUMCU DÜKKANINA ÇEVİRDİ

Polis, şüpheli kadının verdiği adreste yaptığı aramada 20,5 gram altın, 54 adet çeyrek altın, 2 adet Ata altını, 7 adet tam altın, 18 adet bilezik, 410 euro para, 4 adet yüzük, bir çift küpe, bir Cumhuriyet Altını ve 4 adet bileklik buldu.

Gözaltında alınan F.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.